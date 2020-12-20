ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Израиле начался первый этап вакцинации от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 декабря, в Израиле началась национальная кампания по вакцинации от COVID-19. На первом этапе будут привиты медицинские работники.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня в рамках кампании прививку получат президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генерального штаба армии Авив Кохави.

С понедельника, 21 декабря, в рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска. На втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем - оставшееся население Израиля.

Напомним, вчера в прямом эфире вакцинировался от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он стал первым в стране, кто получил прививку от коронавируса.

Кроме того, правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Добавим, что на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на самоизоляцию. Он общался с человеком, у которого позже подтвердили заражение COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильКоронавирусвакцинация