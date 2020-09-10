В Израиле могут усилить карантин из-за резкого роста заражений COVID-19

В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за быстрого роста количества заражений COVID-19. Правительство Израиля на данный момент обсуждает, какие меры следует вводить в преддверии наступающих в Израиле праздников, насколько жесткими они должны быть.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным некоторых СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на введении режима изоляции на две-три недели со строгим соблюдением правил, а затем предлагает ослаблять их в зависимости от обстановки. Премьер заявил, что ему сообщили о том, что коронавирусные отделения в больницах загружены и скоро перестанут справляться с нагрузкой.

Однако многие политики считают, что такой карантин испортит израильтянам осенние праздники. В Израиле в сентябре будут праздновать Рош-ха-Шана, традиционный еврейский новый год, затем Йом-Кипур, один из важнейших праздников в иудаизме, а потом Суккот, еще один важный еврейский праздник.

В Израиле за последние сутки выявили более 4 тысяч зараженных коронавирусом, а за последнюю неделю от COVID-19 скончалось 90 человек.

С начала пандемии в Израиле было выявлено 144,6 тысяч заразившихся, но почти 110 тысяч человек уже выздоровели. В настоящий момент заражены 33,6 тысяч человек, более 1 тысяч заболевших умерли.

Напомним, что в Умани коронавирусом заболели 8 хасидов-паломников, которые приехали на празднование Рош ха-Шана.

На время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.

Также РБК-Украина сообщало, что в Израиле есть инновационная разработка, которая определяет наличие коронавируса в течение 10 секунд и стоит 1 шекель (7-8 грн).