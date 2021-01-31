ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Израиле от коронавируса вакцинировалась треть населения

Автор: Даша Харченко

В Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов израильтян.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Около трех миллионов израильтян получили первую дозу вакцины против коронавируса, а почти 1,7 миллиона человек уже получили вторую дозу.

Несмотря на высокие темпы вакцинации, в стране до сих пор наблюдаются значительные показатели заражения коронавирусом. В течение последних суток было зафиксировано 6435 новых случаев инфицирования.

Ранее стало известно, что в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников. Сейчас они не учатся из-за локдауна в стране.

Сейчас в Израиле действует локдаун. Ожидается, что его смягчение может начаться 1 февраля.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирусИзраиль