В Израиле от коронавируса привили уже более 260 тысяч человек

В Израиле вакцину от коронавируса получили уже 266 тысяч человек. За пятницу были привиты 56 тысяч человек.

Об этом сообщает Times of Israel.

По прогнозам правительства, в течение месяца со старта кампании вакцинации получить первую дозу препарата Pfizer могут 2,25 миллиона граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что израильские власти надеются выйти на показатель 150 тысяч вакцинированных в сутки. Это позволит к апрелю привить большинство жителей страны.

Напомним, сегодня вакцинацию начали в трех странах Евросоюза - Венгрии, Германии и Словакии. В воскресенье должна официально начаться кампания по прививанию от коронавируса во всем Европейском союзе. Страны уже получили первые партии вакцины Pfizer.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.