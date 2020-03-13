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В Израиле на карантин из-за коронавируса закрывают все учебные заведения

Новости » Общество     13.03.2020 - 03:54
В Израиле на карантин из-за коронавируса закрывают все учебные заведения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подтверждено 109 случаев заражения

В Израиле из-за распространения коронавируса в стране на карантин закрывают школы и университеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Однако на карантин не будут отправлять специальные учебные заведения и интернаты.

Также Нетаньяху призвал создать чрезвычайное правительство национального единства. Одновременно, два ведущих ультраправославних раввинов, Хаим Каньєвський и Гершон Едельштайн, приказали школам Хареди и ешивам продолжать обучение как всегда.

"Ультраправославные лидеры проводят интенсивные дискуссии с Министерством здравохранения и Управлением премьер-министра, пытаясь официально освободить их учреждения от распоряжение о закрытии школ", - говорится в сообщении.

Как известно, сейчас в Израиле подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом. Тысячи людей находятся на изоляции.

Ранее министр здравоохранения и медицинского образования Ирана объявил, что школы и университеты будут закрыты до конца месяца в связи со вспышкой коронавируса в стране.

РБК-Украина писало, что власти Азербайджана приняли решение закрыть все вузы и школы в стране из-за опасения распространения коронавирус COVID-19.

Кроме того, на карантин до 3 апреля отправили все учебные заведения в Украине.

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