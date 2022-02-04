В Израиле еще одна компания разрабатывала софт для шпионажа iPhone, - Reuters

Как сообщают источники, обе фирмы использовали одну и ту же уязвимость продукции Apple, которая позволяла получать контроль над мобильным телефоном жертвы. По словам исследователей, эксплойты (фрагмент кода) NSO и QuaDream были похожи, поскольку они использовали ряд одинаковых уязвимостей в iMessage.

Как заметил исследователь безопасности компании Citizen Lab Билл Марчак, хакерские инструменты обеих компаний находятся почти на одном уровне в соответствии с их возможностями. После того как Apple защитила свои устройства от софта NSO Group, "продукция" QuaDream также стала почти неэффективной.

Согласно заявлению NSO, компания QuoDream не сотрудничала с ними, однако индустрия кибершпионажа продолжает стремительно развиваться. Менее известная фирма отказалась комментировать свою деятельность.

Несмотря на то, что компании, которые создают софт для шпионажа, утверждают, что делают это для предотвращения угроз национальной безопасности - журналисты неоднократно фиксировали использования их продукции для нападения на граждан, подавления оппозиции или же вмешательства в выборы.

Еще в прошлом году Министерство торговли США внесло NSO в черный список из-за нарушений прав человека.