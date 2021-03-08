В Израиле дозу COVID-вакцины получили уже 5 миллионов человек

В Израиле 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Без прививок еще миллион взрослого населения.

Теперь в Израиле остался миллион человек без первой дозы вакцины от коронавируса. В стране изначально планировали вакцинировать шесть миллионов человек взрослого населения. Нетаньяху надеется, что оставшиеся смогут получить свою прививку к концу марта.

Пятимиллионным пациентом стала 34-летняя беременная женщина. Она получила первую дозу вакцины Pfizer в городе Петах-Тиква. При процессе присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.

Напомним, что Израиль разрешил въезд для иностранцев. РБК-Украина писало о правилах и условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы попасть в эту страну.