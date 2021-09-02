В Израиле допустили начало вакцинации детей 6-12 лет через два месяца

В Израиле планируют начать вакцинировать детей 6-12 лет. Вакцинацинальная кампания может начаться через два месяца.

Беннет провел встречу с подростками в социальной сети TikTok и ответил на вопросы подростков. Он рассказал о том, что такое вакцина против коронавируса и как она работает.

"Я думаю, что в течение двух месяцев мы получим разрешение на вакцинацию детей в возрасте от 6 до 12 лет", - заявил Беннет.