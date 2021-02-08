В Израиле от COVID вакцинировали 23% населения страны

Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.

По данным агентства, полностью вакцинированы около 23% населения Израиля.

При этом отмечается, что более 70% жителей страны в возрасте от 60 лет полностью вакцинированы от коронавируса.

Вакцинация в Израиле проводится препаратом компании Pfizer.