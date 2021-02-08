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В Израиле от COVID вакцинировали 23% населения страны

Автор: РБК-Украина

В Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.

По данным агентства, полностью вакцинированы около 23% населения Израиля.

При этом отмечается, что более 70% жителей страны в возрасте от 60 лет полностью вакцинированы от коронавируса.

Вакцинация в Израиле проводится препаратом компании Pfizer.

Напомним, ранее Израиль начал вакцинировать всех желающих в возрасте от 16 лет. Изменение политики вакцинации связано со спадом спроса на получение вакцины, который приводил к порче имеющихся доз препарата Pfizer.

Кроме того, израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев коронавируса. Такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, но выводы делать рано.

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