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В Израиле будут отслеживать геолокацию зараженных новым штаммом COVID

Автор: Сергей Пышкин

В Израиле правительство поддержало решение комиссии по борьбе с коронавирусом о предоставлении ШАБАКу полномочий следить за лицами, которые инфицированы новым COVID-штаммом "Омикроном". Однако, были и те, кто выступили против этого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Newsru.

Министр Эли Авидар заявил СМИ, что разрешение на отслеживание геолокации инфицированных лиц - является красной чертой, которая негативно влияет на демократию.

Во время заседания между министром и премьером Израиля Нафтали Беннетом возникла ссора, после того, как Авидар упрекнул главу ШАБАКа Ронена Бара в том, что он якобы "влюбился" в инструмент отслеживания.

Между тем в Ассоциации по защите прав человека заявили, что подадут иск в Верховный Суд Справедливости против соответствующего решения. Отмечается, что в 2020 году суд постановил, что ШАБАКу недостаточно разрешения правительства, чтобы начать слежку за людьми.

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