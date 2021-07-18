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В Израиле будут наказывать за нарушение самоизоляции больными COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Глава израильского правительства поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Израиля в Facebook.

Беннет поручил привлечь к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом граждан, которые сознательно нарушают условия самоизоляции. Как подчеркнул премьер, такие нарушители сознательно ставят под угрозу общественное здоровье.

Вместе с тем Беннет поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным прекращением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля... Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ("Дельта" - ред.)", - сказал израильский премьер.

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