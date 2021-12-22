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В Израиле анонсировали вакцинацию четвертой дозой лиц от 60 лет и медперсонала

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов Министерства здравоохранения по введению четвертой дозы прививки от коронавируса. Ее планируют вводить лицам от 60 лет и медицинскому персоналу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Прививка будет доступна через четыре месяца после получения третьей дозы.

"Вечером во вторник премьер-министр Нафтали Беннет приветствовал решение экспертной комиссии Минздрава Израиля по противодействию пандемии начать введение четвертой дозы вакцины от ковида людям в возрасте от 60 лет и старше и медицинскому персоналу в Израиле", - говорится в заявлении.

В Израиле 20 декабря умер первый пациент, заразившийся штаммом коронавируса "Омикрон". Речь идет о 60-летнем мужчине, который скончался в больнице в Беэр-Шева.

В ноябре в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech.

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