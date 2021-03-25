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В Израиле уже более 50% населения полностью вакцинировали от COVID

Автор: Андрей Василюк

В Израиле 4 655 955 граждан получили две дозы COVID-вакцины Pfizer, 5 203 644 жителей страны получили по крайней мере одну дозу. Следовательно, более 50% населения Израиля, где проживает 9 300 000, полностью вакцинированы.

Об этом сообщает Globes.co.il со ссылкой на последние данные Министерства здравоохранения Израиля.

"По последним данным Министерства здравоохранения, более 50% населения Израиля, где проживает 9 300 000, полностью вакцинированы. 4 655 955 израильтян сейчас получили две вакцинации Pfizer, тогда как в целом 5 203 644 израильтян получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer", - пишет издание.

При этом министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн подчеркнула, что пока остается строгое соблюдение инструкций, "чтобы COVID не вернулся".

Вчера в Израиле было выявлено лишь 470 новых случаев заболевания COVID-19, в среду на прошлой неделе - 1517 случаев. В больницах находятся 482 тяжелобольных, что является самым низким показателем с декабря.

С начала пандемии 6157 израильтян умерли от коронавируса, у 830 515 израильтян диагностировали COVID-19.

Напомним, 21 марта в Израиле начался четвертый этап смягчения карантина. Он предусматривает проведение мероприятий на открытом воздухе с существенным количеством участников.

Допускается проведение мероприятий с сидячими местами без еды и напитков. В закрытых помещениях до 5 тысяч мест можно заполнять 75% мест и не более 1000 человек, более 5 тысяч мест - до 30% мест и не более 3000 человек. На открытых площадках до 10 тысяч мест можно заполнять 75% мест, но не более 3 тысяч человек, более 10 тысяч мест - до 30% мест, но не более 5000 мест.

Ранее британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию от коронавируса. Там привили все взрослое население. Около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Общее население Гибралтара - 35 тысяч человек.

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