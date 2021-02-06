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В Израиле уже более 2 миллионов человек получили вторую дозу вакцины от COVID

Автор: Роман Тверденко

В Израиле уже более 2 миллионов человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Они прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщает Times of Israel.

На сегодня, 6 февраля, в Израиле вторую дозу получили 2 006 963 человека, а первую - 3 416 613.

По проценту привитого от коронавируса населения Израиль является одним из мировых лидеров.

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Напомним, на этой неделе Израиль начал вакцинировать всех желающих в возрасте от 16 лет. Изменение политики вакцинации связано со спадом спроса на получение вакцины, который приводил к порче имевшися доз препарата Pfizer.

Также в стране продлили локдаун до воскресенья, 7 февраля. Решение было принято после 10-часового заседания правительства.

Кроме этого, израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев коронавируса. Такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, но выводы делать рано.

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Новости Украины Израильвакцина от коронавируса