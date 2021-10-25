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Израиль заявил о строительстве 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу

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Израиль, Понедельник 25 октября 2021 03:25
Израиль заявил о строительстве 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу Фото: Израиль заявил о строительстве 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Израиль заявил о строительстве 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу. Дома по плану будут расположены на земле, которую палестинцы хотят застроить для будущего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые дома будут построены в семи населенных пунктах. Самый крупный проект строительства - 729 домов - будет в городе Ариэль на севере Западного берега.

Власти также обсудят предложения о строительстве еще 3000 домов. Представитель Госдепартамента США заявил, что такие шаги могут усилить напряженность и навредить усилиям по достижению мирного соглашения.

Министерство иностранных дел Палестины, базирующееся на Западном берегу, заявило, что новые планы урегулирования могут иметь "катастрофическое влияние на шансы на заключение мира на основе решения о сосуществовании двух государств, а также на региональные, американские и международные усилия по укреплению доверия между Израилем и палестинской стороной".

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