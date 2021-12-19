Израиль заявил о пятой волне COVID. Новый пакет ограничений уже в разработке

Беннет заявил, что закрытие границы, принятое после первых случаев штамма "Омикрон" в мире, помогло выиграть время и оттянуть приход новой волны.

"Время, которое мы выиграли, заканчивается. Вариант "Омикрон" уже в Израиле, и он повсюду: от детсадов до Кнессета. Пока мы видим не очень большие показатели заболеваемости. Но пятая волна уже здесь", - сказал он.

Израильский премьер также сообщил, что правительство начинает новый этап в борьбе с пандемией коронавируса. В ближайшие дни власти страны опубликуют новые ограничения для населения.

"А пока - соблюдайте социальную дистанцию и носите защитные маски", - добавил Беннет.