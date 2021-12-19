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Израиль заявил о пятой волне COVID. Новый пакет ограничений уже в разработке

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Израиль, Воскресенье 19 декабря 2021 22:02
Израиль заявил о пятой волне COVID. Новый пакет ограничений уже в разработке Фото: Нафтали Беннет, премьер Израиля (flickr.com/landmarkventures)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 19 декабря, заявил о начале пятой волны коронавируса в стране. Как прогнозирует глава израильского правительства, уже через 3-4 недели, а возможно и раньше, в стране возможен резкий всплеск заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Беннет заявил, что закрытие границы, принятое после первых случаев штамма "Омикрон" в мире, помогло выиграть время и оттянуть приход новой волны.

"Время, которое мы выиграли, заканчивается. Вариант "Омикрон" уже в Израиле, и он повсюду: от детсадов до Кнессета. Пока мы видим не очень большие показатели заболеваемости. Но пятая волна уже здесь", - сказал он.

Израильский премьер также сообщил, что правительство начинает новый этап в борьбе с пандемией коронавируса. В ближайшие дни власти страны опубликуют новые ограничения для населения.

"А пока - соблюдайте социальную дистанцию и носите защитные маски", - добавил Беннет.

Напомним, Израиль на этой неделе продлил запрет на въезд иностранцев, а также внес в "красный список" еще две страны.

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