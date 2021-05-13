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Израиль заявил о гибели командира боевиков "Хамаса"

Автор: Даша Харченко

Израиль заявил, что 12 мая во время его обстрелов в полосе Секторе Газа погибли 16 членов военизированного крыла "ХАМАС". Среди них был командир "ХАМАСа".

Об этом сообщает Reuters.

Хамас подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов" в своем заявлении. Лидер группировки Исмаил Гания добавил: "Противостояние с врагом носит открытый характер".

"Это только начало. Мы ударим по ним так, как им никогда и не снилось", – сказал он.

Напомним, несколько суток в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы. Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с Сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории Сектора Газа. Планируется, что израильские военные нанесут удары по символам правления ХАМАС, в частности по казначейству организации. Это ответ на сегодняшние обстрелы территории Израиля.

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