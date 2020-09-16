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Израиль закрывает школы из-за коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Израиля решил закрыть школы в стране с четверга из-за коронавируса. Причиной тому стал рост числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

На период локдауна будут закрыты школы и торговые центры. Супермаркеты и аптеки будут работать, а рестораны и кафе - только в режиме "на вынос". Также жителям Израиля запретят отходить больше, чем на 500 метров от своих домов.

Напомним, в стране 167 тысяч случаев коронавируса, 123 тысячи выздоровевших и 1147 смертей.

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Отметим, в Израиле решили не закрывать аэропорт на время карантина.

Ранее сообщалось, что с 18 сентября в Израиле вновь ужесточат карантин.

Кроме того, ранее в Израили решили возобновить международное авиасообщение.

Также РБК-Украина сообщало, что в Израиле есть инновационная разработка, которая определяет наличие коронавируса в течение 10 секунд и стоит 1 шекель (7-8 грн).

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