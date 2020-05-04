Израиль выделит 60 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер Беньямин Нетаньяху выразил надежду, что Израиль поможет другим странам в разработке вакцины

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выделит 60 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса. Об этом передает издание The Times of Israel.

При этом премьер добавил, что надеется, что Израиль будет работать с другими странами в разработке лекарства.

"Я уверен, что ведущие исследовательские институты Израиля, его всемирно известные ученые и наша уникальная культура инноваций смогут позволить нам сыграть важную роль в продвижении решений по всем трем направлениям", - заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международного марафона по сбору средств объявила, что Брюссель выделит 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель объявили о том, что страны выделят по 500 млн евро на разработку вакцины от коронавируса.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова до конца года.