Израиль вводит экспресс-тесты на COVID на входах в "зеленые зоны"

Израиль намерен ввести экспресс-тестирование на COVID на входах в "зеленые зоны". Это позволит людям, которые еще не прошли вакцинацию, получить доступ в зоны, работающие по этому стандарту.

Сообщается, что с 7 марта доступ в зоны "зеленого стандарта" смогут получить те, кто не прошел вакцинацию, в том числе дети. Для этого нужно на входе предъявить отрицательный результат теста на COVID, сделанный не ранее, чем за двое суток.

Кроме того, через две недели должен вступить в силу план, который позволит пропускать невакцинированных в зоны "зеленого стандарта" после экспресс-тестирования на наличие антител непосредственно перед входом.

Оплачивать экспресс-тесты будут владельцы бизнесов, желающие обеспечить допуск невакцинированных клиентов.

Отметим, в "зеленые зоны" на сегодня допускаются обладатели "зеленых паспортов" - это те, кто уже переболел COVID, или получил обе дозы вакцины. В этих зонах можно не слишком беспокоиться о количестве посетителей на единицу площади, хотя некоторые ограничения присутствуют - не более 75% от максимальной вместимости заведения, не более 300 человек в помещении и 500 под открытым небом. Посетители культурных мероприятий должны сидеть - танцы и "стоячие зрители" не допускаются.