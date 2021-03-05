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Израиль вводит экспресс-тесты на COVID на входах в "зеленые зоны"

Новина українською → Тель-Авив, Пятница 05 марта 2021 10:51
Израиль вводит экспресс-тесты на COVID на входах в "зеленые зоны" Фото: Израиль выходит из пандемии (enlacejudio com)
Автор: РБК-Украина

Израиль намерен ввести экспресс-тестирование на COVID на входах в "зеленые зоны". Это позволит людям, которые еще не прошли вакцинацию, получить доступ в зоны, работающие по этому стандарту.

Об этом пишет NewsRu Israel.

Сообщается, что с 7 марта доступ в зоны "зеленого стандарта" смогут получить те, кто не прошел вакцинацию, в том числе дети. Для этого нужно на входе предъявить отрицательный результат теста на COVID, сделанный не ранее, чем за двое суток.

Кроме того, через две недели должен вступить в силу план, который позволит пропускать невакцинированных в зоны "зеленого стандарта" после экспресс-тестирования на наличие антител непосредственно перед входом.

Оплачивать экспресс-тесты будут владельцы бизнесов, желающие обеспечить допуск невакцинированных клиентов.

Отметим, в "зеленые зоны" на сегодня допускаются обладатели "зеленых паспортов" - это те, кто уже переболел COVID, или получил обе дозы вакцины. В этих зонах можно не слишком беспокоиться о количестве посетителей на единицу площади, хотя некоторые ограничения присутствуют - не более 75% от максимальной вместимости заведения, не более 300 человек в помещении и 500 под открытым небом. Посетители культурных мероприятий должны сидеть - танцы и "стоячие зрители" не допускаются.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна стала первой в мире, которая победила коронавирус.

До этого сообщалось, что 90% израильтян получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины или уже переболели.

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