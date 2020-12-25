ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль вакцинировал от коронавируса уже более 200 тысяч человек

Автор: Роман Тверденко

В Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек. Из них 74 тысячи были привиты в четверг.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Times of Israel.

В то же время, в стране продолжается существенный прирост новых случаев, хотя их процент от количества тестов продолжает снижаться. За четверг зафиксировано 3958 случаев заражения коронавирусом при 98 409 проведенных за сутки тестов, что является рекордным показателем тестирования в стране. Процент положительных тестов - 4,1%.

Всего в стране за время пандемии зафиксировали 393 036 случая заражения коронавирусом, 3171 человек умер.

Напомним, вакцинация в Израиле началась в воскресенье, 20 декабря. Днем ранее первыми были привиты премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Также правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль