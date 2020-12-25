Израиль вакцинировал от коронавируса уже более 200 тысяч человек

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек. Из них 74 тысячи были привиты в четверг.

Об этом сообщает Times of Israel.

В то же время, в стране продолжается существенный прирост новых случаев, хотя их процент от количества тестов продолжает снижаться. За четверг зафиксировано 3958 случаев заражения коронавирусом при 98 409 проведенных за сутки тестов, что является рекордным показателем тестирования в стране. Процент положительных тестов - 4,1%.

Всего в стране за время пандемии зафиксировали 393 036 случая заражения коронавирусом, 3171 человек умер.

Напомним, вакцинация в Израиле началась в воскресенье, 20 декабря. Днем ранее первыми были привиты премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Также правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.