Израиль из-за угрозы теракта атаковал подводный дрон ХАМАС

В ходе обострения конфликта между Израилем и группировками в секторе Газа израильская авиация нанесла удар по подводному дрону террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля заявляет о предотвращении теракта.
Об этом пишет The Times of Israel.
Сообщается, что Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по автономному подводному аппарату в северной части Газы. Согласно заявлению, это предотвратило очевидную попытку теракта с моря.
Подводный дрон был доставлен на побережье северной части сектора Газа и, по всей видимости, должен был использоваться для нападения на ВМС Израиля. В результате удара с воздуха и моря уничтожен сам аппарат и автомобиль, который доставил его на берег.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Сообщается, что главарь боевиков Хусам Абу Арбид отвечал за обстрелы израильских городов противотанковыми ракетами.
До этого израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газа. Перед этим военные нанесли удары по домам командиров группировки. Отметим, сегодня идет седьмой день антитеррористической операции "Страж стен".