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Израиль сообщил о гибели военного вследствие обстрела из сектора Газа

Новина українською →
Израиль, Среда 12 мая 2021 17:37
Израиль сообщил о гибели военного вследствие обстрела из сектора Газа Фото: Израиль сообщил о гибели военного (idf.il)
Автор: Андрей Василюк

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о гибели своего бойца. Вследствие обстрела из сектора Газы с применением противотанковой ракеты утром 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Об этом сообщает newsru.co.il.

Отмечается, что информация была опубликована после передачи трагического известия семье погибшего.

Еще двое военнослужащих получили ранения от средней тяжести до тяжелого.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Сначала обострения по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.

Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертвах.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.

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