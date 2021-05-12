Израиль сообщил о гибели военного вследствие обстрела из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о гибели своего бойца. Вследствие обстрела из сектора Газы с применением противотанковой ракеты утром 12 мая погиб старший сержант Омер Табиб, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Еще двое военнослужащих получили ранения от средней тяжести до тяжелого.

Отмечается, что информация была опубликована после передачи трагического известия семье погибшего.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Сначала обострения по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.

Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертвах.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.