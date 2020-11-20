ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль согласовал контракт с AstraZeneca по вакцине от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

По этому соглашению Израиль получит около 10 миллионов доз препарата в первой половине 2021 года. Это позволит обеспечить вакциной более половины почти девятимилионного населения страны.

В четверг сообщалось, что результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству. Пока же препарат показывает способность построить иммунитет у пациентов старше 70 лет.

Также известно, что Израиль в ближайшее время ужесточит карантинные меры, расширив зоны ночного комендантского часа. При этом планируется открытие школ, рынков и отелей в туристической зоне Эйлата и Мертвого моря.

Сегодня концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина