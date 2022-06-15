Израиль сегодня подпишет соглашение о поставках газа в Европу

Европейский союз рассчитывает на то, что Израиль поможет снизить его энергетическую зависимость от России после российского вторжения в Украину, заявила во вторник, 14 июня, в Иерусалиме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим активизировать наше энергетическое сотрудничество с Израилем", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

По ее словам, ЕС был "крупнейшим и самым важным клиентом" России в сфере поставок энергоносителей, но вторжение побудило блок отказаться от российских ископаемых видов топлива, в том числе за счет увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья.

По словам фон дер Ляйен, в среду 27 стран ЕС, Израиля и Египта подпишут меморандум о взаимопонимании, согласно которому Израиль будет экспортировать природный газ по трубопроводу в Египет, где он будет перерабатываться в сжиженный природный газ (СПГ), затем доставлены в страны-члены ЕС.