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Израиль сегодня подпишет соглашение о поставках газа в Европу

Фото: газ из Израиля будет поставляться в ЕС вместо российского  (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Израиль и Европейский союз подпишут сегодня соглашение об экспорте природного газа, сообщило министерство энергетики Израиля. ЕС считает, что Израиль может стать новым источником газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский союз рассчитывает на то, что Израиль поможет снизить его энергетическую зависимость от России после российского вторжения в Украину, заявила во вторник, 14 июня, в Иерусалиме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим активизировать наше энергетическое сотрудничество с Израилем", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

По ее словам, ЕС был "крупнейшим и самым важным клиентом" России в сфере поставок энергоносителей, но вторжение побудило блок отказаться от российских ископаемых видов топлива, в том числе за счет увеличения импорта природного газа из восточного Средиземноморья.

По словам фон дер Ляйен, в среду 27 стран ЕС, Израиля и Египта подпишут меморандум о взаимопонимании, согласно которому Израиль будет экспортировать природный газ по трубопроводу в Египет, где он будет перерабатываться в сжиженный природный газ (СПГ), затем доставлены в страны-члены ЕС.

Напомним, в ближайшие несколько лет Израиль намерен удвоить добычу примерно с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров по мере расширения текущих проектов и запуска новых месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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