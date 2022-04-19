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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

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Вторник 19 апреля 2022 05:41
Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету ПВО "Железный купол" (Фото: dw.com)
Автор: Константин Широкун

В одном из южных регионов Израиля, который прилегает к сектору Газа, сработали сирены воздушной тревоги, сообщили израильские военные. Система ПВО "Железный купол" сбила ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Это первый ракетный обстрел израильской территории с января. Пока ни одна из группировок сектора Газа не взяла на себя ответственность за него. Обычно израильская сторона возлагает ответственность за пуски ракет на радикальное исламистское движение ХАМАС.

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