Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Сообщений о жертвах пока не поступало. Это первый ракетный обстрел израильской территории с января. Пока ни одна из группировок сектора Газа не взяла на себя ответственность за него. Обычно израильская сторона возлагает ответственность за пуски ракет на радикальное исламистское движение ХАМАС.