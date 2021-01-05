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Израиль разрешил использование вакцины Moderna от коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Израиль одобрил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna. Минздрав согласовал поставку 6 млн доз вакцины.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это третье государство, которое одобряет использование вакцины компании Moderna от коронавируса, и первое за пределами Северной Америки.

Компания выразила надежду, что в ближайшее время вакцина получит разрешение и на других рынках.

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В декабре вакцина получила разрешение на использование в США и Канаде. Сейчас возможность поставок вакцины рассматривается в Евросоюзе, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Как сообщалось, тысячам израильтян отложили запись на получение первой дозы вакцины. Это связано с тем, что власти не уверены в достаточном количестве вакцины, чтобы привить повторно всех тех, кто уже получил первую дозу ранее.

Правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина. Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

В пятницу в Израиле первой дозой был вакцинирован миллионный пациент. В стране получили прививку от коронавируса уже более 10% населения.

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