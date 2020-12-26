Израиль хочет в день вакцинировать от COVID по 150 тысяч людей

Фото: введение вакцины (dpsu.gov.ua)

Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в минимум 150 тысяч вакцинированных от коронавируса в день. За месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки, но отметил, что это зависит от желания граждан и наличия вакцин.

"Но все зависит от двух вещей - во-первых, от того, смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку", - сказал Леви.

Израиль рассчитывает на наличие четырех миллионов доз вакцины Pfizer до конца месяца, а еще четырех миллионов - к концу марта. Также правительство договорилось о шести миллионов доз препарата Moderna, но СМИ утверждают, что ее доставка в Израиль ожидается не раньше апреля.

В перспективе большая часть населения может быть привита к концу марта.

Сегодня сообщалось, что Венгрия начала вакцинацию от коронавируса в субботу, 26 декабря. Страна-член Евросоюза запустила процесс на день раньше остальных государств ЕС.

В пятницу стало известно, что в Израиле в первые дни вакцинации прививку от коронавируса получили 210 тысяч человек.

Также правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Ограничения вступят в силу в 17:00 по местному времени 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.