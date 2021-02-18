Израиль представил "зеленый паспорт". Его получат привитые и переболевшие коронавирусом

Наличие этого сертификата позволит израильтянам возобновить посещение тренажерных залов, бассейнов, спортивных и культурных событий, а также оставаться в гостиницах.

В ближашее воскресенье различные заведения, которые могут посещать обладатели "зеленого паспорта", могут открыться при наличии у них сканера паспортов, а также при условии, что они будут пускать именну эту категорию граждан.

Министр здравоохранения Юли Эдльштейн подчеркнул, что за подделку этого документа последует криминальная ответственность.

Получить его израильтяне смогут тремя способами - установив приложение, где надо ввести персональные данные и номер телефона; зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив версию документа для печати; позвонив на гарячую линию 5400 и попросив документ для отправки по факсу или электронной почте.