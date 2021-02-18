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Израиль представил "зеленый паспорт". Его получат привитые и переболевшие коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля представило разработку так называемого "зеленого паспорта". Его будут выдавать тем, кто привился от коронавируса или уже переболел им.

Об этом сообщает Times of Israel.

Наличие этого сертификата позволит израильтянам возобновить посещение тренажерных залов, бассейнов, спортивных и культурных событий, а также оставаться в гостиницах.

В ближашее воскресенье различные заведения, которые могут посещать обладатели "зеленого паспорта", могут открыться при наличии у них сканера паспортов, а также при условии, что они будут пускать именну эту категорию граждан.

Министр здравоохранения Юли Эдльштейн подчеркнул, что за подделку этого документа последует криминальная ответственность.

Получить его израильтяне смогут тремя способами - установив приложение, где надо ввести персональные данные и номер телефона; зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив версию документа для печати; позвонив на гарячую линию 5400 и попросив документ для отправки по факсу или электронной почте.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля.

Также известно, что правительство Кипра планирует открыть аэропорты страны для иностранных туристов. Однако с 1 марта власти присвоят всем странам цвета по риску распространения COVID-19.

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