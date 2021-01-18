Израиль предложил создать международную корпорацию по разработке вакцин

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил создать международную корпорацию по разработке и изготовлению вакцин. Такую идею он высказал на видеоконференции лидеров Австрии, Норвегии, Дании, Греции и Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Нетаньяху в Facebook.

По словам израильского премьера, в вопросе доступа к вакцинам страны не должны быть зависимыми от рынка.

"Предлагаю обсудить создание международной научно-исследовательской и производственной корпорации. У всех нас есть возможности для научных и технологических исследований. Мы должны развивать эти возможности. Мы не можем зависеть от сил рынка. Я хочу начать создание корпорации, которая была бы правительственным подразделением, а не частной компанией", - сказал он.

Как добавил Нетаньяху, странам необходимо объединить свои возможности для противостояния будущим вирусам.

"Мы столкнемся с другими вирусами. Мы должны объединить усилия и начать обсуждение исследования, производства и поставок, сначала в наши государства, а затем и в остальные. Мы должны начать планирование в ближайшие годы", - заявил премьер Израиля.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавируса хватит всем. Организация уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.