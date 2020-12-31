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Израиль получит миллион доз вакцины Moderna на следующей неделе

Израиль, Четверг 31 декабря 2020 16:48
Израиль получит миллион доз вакцины Moderna на следующей неделе
Фото: введение вакцины (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Израиль получит вакцину от коронавируса разработки Moderna на следующей неделе. Будет поставлен миллион доз.

Об этом сообщает Channel 12.

Эта партия может заместить возможный дефицит вакцин до прибытия новой партии вакцины Pfizer, которой сейчас прививают в стране.

Изначально ожидалось, что первая партия вакцины Moderna может быть доставлена в марте. Также этот препарат еще не был одобрен в Израиле, но ожидается, что разрешение будет получено быстро, поскольку ранее ее одобрило правительство США.

По итогу среды, в Израиле от коронавируса привились уже 794 тысячи человек. В стране хотят вакцинировать все группы риска к концу января.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные меры продлятся как минимум две недели.

При этом РБК-Украина писало, что Израиль ослабил правила въезда в страну. Теперь граждане смогут пройти домашнюю самоизоляцию вместо обязательной обсервации в отеле. При этом необходимо выполнить ряд условий.

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