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Израиль тоже подписал контракт на поставку вакцины Pfizer

Автор: РБК-Украина

Израиль и фармацевтическая компания Pfizer подписали соглашение на поставку вакцины от COVID-19. Вакцину будут поставлять, если подтвердится ее эффективность.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что в рамках сделки Pfizer поставит Израилю 8 млн доз, достаточных для вакцинации 4 млн человек.

"Это великий день для Израиля, великий день на пути к победе над коронавирусом. В настоящий момент мы подписываем соглашение с Pfizer. Планируется, что поставки начнутся в январе и будут расти… Наша национальная миссия - сделать вакцинацию каждому жителю Израиля", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Также сообщается, что правительство обсуждает новые ограничения для сдерживания распространения коронавируса, в том числе повышение штрафов и расширение красных зон.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Также стало известно, что Украине предложат специальную цену на вакцину от COVID-19.

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