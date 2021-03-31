Израиль планирует прививать детей COVID-вакциной Pfizer

Израиль планирует начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Однако сначала Израиль дождется пока компания Pfizer получит соответствующее разрешение от американского регулятора FDA.

Об этом сказал министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, передает агентство The Jerusalem Post .

"Заявление - отличная новость. Сейчас нет ничего более важного, чем скорейшее одобрение новых закупок вакцины (Израилем - ред.), чтобы мы были готовы к вакцинации (детей - ред.) немедленно после одобрения Эдельштейн.

Такое заявление израильский министр сделал после того, как компания Pfizer опубликовала информацию об эффективности вакцины у детей 12-15 лет.

Компания Pfizer заявила о безопасности и эффективности своей вакцины для детей, что дало ей возможность получить разрешение на использование в США в течение нескольких недель.