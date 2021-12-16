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Израиль передаст Африке 1 млн доз COVID-вакцины

Автор: Иванна Шовкун

Правительство Израиля заявило, что жертвует 1 миллион вакцин против коронавируса по программе COVAX, которую поддерживает ООН. Препараты будут переданы странам Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство иностранных дел Израиля отмечает, что вакцины AstraZeneca будут переданы в ближайшие недели, и это решение было частью укрепления связей Израиля с африканскими странами.

"Я рад, что Израиль может внести свой вклад и стать партнером в искоренении пандемии во всем мире", - сказал глава министерства Яир Лапид.

Известно, что вакцины будут доставлены почти в четверть африканских стран. Однако полный список пока не обнародовали.

Израиль имеет тесные связи с рядом африканских стран, включая Кению, Уганду и Руанду. Израиль также установил отношения с Суданом в прошлом году в рамках ряда соглашений при посредничестве США.

Напомним, за прошедшую неделю в Африке на 111% выросла заболеваемость коронавирусом. При этом в мире еженедельная заболеваемость и смертность снизилась.

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ИзраильВакцина