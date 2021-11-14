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Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

Срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что Израиль первый в мире проведет учения на случай появления новых штаммов COVID-19.

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Израиль