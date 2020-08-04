Израиль обновил правила въезда для иностранцев

Министерство внутренних дел Израиля внесло изменения в правила въезда на территорию страны иностранных граждан. Изменения, в частности, касаются членов семей израильских граждан и постоянных жителей страны.

Об этом сообщает Israelinfo.

Указанные категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети супругов, могут въехать в Израиль при двух условиях:

брак пары должен быть зарегистрирован в Отделе регистрации населения и иммиграции МВД;

супруги постоянно проживают в Израиле.

Под вторым пунктом следует понимать проживание гражданина Израиля в стране на протяжении 180 дней, а его/ее иностранного супруга - 90 дней. Въезд иностранцу также может быть разрешен после рассмотрения соответствующей просьбы. Такое прошение подается в отделение регистрации населения МВД по месту жительства.

Также будет разрешен въезд в Израиль иностранцам, которые находятся в процессе оформления статуса отношений по ходатайству израильских супругов.

В опубликованном на сайте МВД Израиля документе говорится о правилах въезда в страну и для других категорий иностранцев: студентов, участников различных проектов ("Маса" и др.), приезжающих на семейные торжества (бар-мицва, свадьба, рождение ребенка, похороны).

Напомним, 20 июля Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц в связи с пандемией.

Также власти страны существенно ужесточили карантин из-за роста случаев коронавируса.