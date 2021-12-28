Израиль в нескольких шагах от "бури заражения" COVID в невиданных ранее масштабах, - премьер

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится всего в нескольких шагах от "бури заражения" COVID-19 в невиданных ранее масштабах. Однако правительство сейчас работает над тем, чтобы избежать в стране локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Мы находимся в момент перед бурей заражения - с такой скоростью, какой мы еще не видели в Израиле... "Омикрон" отличается от всего остального, что мы видели. Он более заразен, мы видим, что он бьет рекорды по всему миру, почти в каждом месте", - заявил премьер.

Беннет предположил, что правительство, скорее всего, вскоре одобрит меры, которые позволят любому человеку, прошедшему полную вакцинацию, избежать карантина, даже если он подвергся воздействию штамма "Омикрон".

Премьер-министр сказал, что он "не верит" в идею Израиля о введении ограничений для невакцинированных.