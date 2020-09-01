Израиль нанес удары по позициям сирийской армии, есть погибшие и раненные

Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска. В результате атаки есть погибшие и раненные.

Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, в результате израильской атаки погибли два солдата, семь получили ранения.

"Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Сирийским зенитчикам, которые открыли огонь по воздушным целям, удалось поразить несколько вражеских ракет", - уточнил источник.

По сведениям телеканала Al Hadath, ракетные удары нанесли израильские ВВС, которые атаковали склады с оружием шиитских формирований в районе международного аэропорта Дамаска.

Напомним, в начале августа армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку террористов заложить взрывчатку у границы с Сирией, израильские военные нанесли удар по боевикам.

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.