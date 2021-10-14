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Израиль нанес ракетные удары по военным объектам в Сирии

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Дамаск, Четверг 14 октября 2021 05:45
Израиль нанес ракетные удары по военным объектам в Сирии Фото: ВВС Израиля нанесли ракетный удар в Сирии (sana.sy)
Автор: Артур Родивилов

Израильские ВВС нанесли в среду ракетные удары по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Атаке подверглась база иранских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

По его информации, размещенные на ней боевики шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери. Погибли четверо, имеются также раненые, но их число не приводится.

При отражении атаки погиб один сирийский солдат, еще трое военнослужащих получили ранения.

По информации агентства, в ходе удара был нанесен материальный урон наземным объектам, в частности повреждена ретрансляционная вышка.

Как сообщает Times of Israil, это будет второй предполагаемый израильский удар по Сирии за последние дни. Военные Израиля не комментируют сообщения о конкретных ударах в Сирии, за исключением тех, которые являются ответом на атаки из страны.

На протяжении многих лет Израиль нанес сотни ударов по связанным с Ираном военным целям в Сирии, но редко обсуждает такие операции.

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