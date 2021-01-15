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Израиль начнет с воскресенья вакцинировать от COVID жителей старше 45 лет

Автор: Роман Тверденко

В Израиле в воскресенье, 17 января, начнется новый этап вакцинации от коронавируса. Начнут прививать людей в возрасте от 45 лет и старше.

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Об этом сообщает Times of Israel.

К пятнице первую дозу вакцины от COVID получили почти 2 миллиона человек. Кроме этого, уже почти 170 тысяч человек получили полный курс вакцины из двух доз.

В планах правительства к концу марта привить 5,2 миллиона граждан. Для этого хотят увеличить вакцинацию до уровня 170 тысяч человек каждый день. На прошлой неделе в Израиль прибыла новая партия препарата разработки Pfizer.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

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