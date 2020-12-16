Израиль начинает вакцинацию от COVID-19. Первым будет премьер

Министерство здравоохранения Израиля 20 декабря начнет первый этап вакцинации от коронавируса. На этом этапе вакцину от COVID-19 получит персонал больниц и домов для престарелых.

Об этом сообщает Israel Info.

Под первый этап вакцинации также попадают работники психбольниц и жители домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.

Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации. Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных, после них вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.

В то же время в Израиле решили не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в Facebook написал, что вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря. Он хочет вакцинироваться от коронавируса первым, чтобы стать примером для других.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом. Планировалось, что он будет находиться на карантине до 18 декабря.

Как писало РБК-Украина, 9 декабря Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer.