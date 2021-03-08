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Израиль начал вакцинацию палестинцев от COVID

Автор: РБК-Украина

Израиль в рамках кампании по вакцинации от COVID начал вакцинировать палестинских арабов, которые проживают в стране, но не имеют статуса постоянного жителя. Ожидается, что прививки получат около 100 000 человек.

Об этом пишет местный портал newsru.co.il.

Сообщается, что речь идет о палестинцах, которые состоят в браке с израильтянами, а также проживающих на территории Израиля в связи с тем, что им угрожает опасность на территории Палестинской автономии.

Кроме того, будут вакцинированы будут жители Негева, не имеющие статуса постоянного жителя и гражданства. Вакцинация палестинцев проходит в центре вакцинации в районе Неве-Шаанан в Тель-Авиве. Позже будет открыт пункт вакцинации на юге страны.

Также одновременно начинается вакцинация палестинских рабочих-строителей. Ожидается, что около 100 000 человек получат прививку американским препаратом Moderna, произведенным в Израиле.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль разрешил въезд для иностранцев. РБК-Украина писало о правилах и условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы попасть в эту страну.

Также сообщалось, что в Израиле допускают возможность четвертого локдауна.

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Новости Украины ИзраильПалестинавакцинация
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