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Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 декабря, в Израиле медицинский центр "Шеба" начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса. Вторая бустерная прививка может быть одобрена для уязвимых групп населения в попытке опередить всплеск COVID, вызванных штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

"Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасность, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвертая вакцина", - сказал представитель центра.

Все 150 испытуемых - это медицинский персонал.

На прошлой неделе экспертная группа Министерства здравоохранения рекомендовала Израилю стать первой страной, которая предложит четвертую дозу вакцины - также известную как второй бустер - лицам старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам.

Напомним, ранее в Германии предположили, что против штамма "Омикрон" потребуется четвертая доза вакцины.

Кроме того, вчера применение таблеток Pfizer от коронавируса одобрил Израиль.

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Израильвакцинация от коронавируса