Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID

В понедельник, 27 декабря, в Израиле медицинский центр "Шеба" начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса. Вторая бустерная прививка может быть одобрена для уязвимых групп населения в попытке опередить всплеск COVID, вызванных штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.