Израиль хочет вакцинировать группы риска от COVID до конца января

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Правительство Израиля планирует полностью завершить вакцинацию групп риска до конца января. Для этого в стране проводят более 150 тысяч прививок в день.

Об этом сообщает Reuters.

До конца января в Израиле планируют вакцинировать четверть из 9 миллионов людей старше 60 лет, которые попадают в группу риска. Это люди с опасными заболеваниями или сотрудники сферы здравоохранения.

В феврале в Израиле могут расширить вакцинацию, понизив возрастной порог до 50 лет.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, программа вакцинации может позволить стране выйти из пандемии уже в феврале.

Напомним, массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря. За первые дни были привиты более 200 тысяч человек.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные меры продлятся как минимум две недели.

При этом РБК-Украина писало, что Израиль ослабил правила въезда в страну. Теперь граждане смогут пройти домашнюю самоизоляцию вместо обязательной обсервации в отеле. При этом необходимо выполнить ряд условий.