Израиль готов помочь Украине с поставками COVID-вакцины, - Зеленский

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать ускорению поставок вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья", - заявил Зеленский.

В ходе разговора также обсуждалась инициатива введения "зеленых паспортов", что помогло бы возобновить путешествия между Израилем и Украиной.

Также глава государства пригласил Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения от коронавируса. По состоянию на 8 марта хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 5 миллионов жителей Израиля.