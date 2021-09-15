UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль и ЕС договорились о взаимном признании документов о вакцинации против коронавируса или перенесенной инфекции. Соглашение позволит привитым израильтянам получить доступ к европейскому эквиваленту "зеленого стандарта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Haaretz.

В рамках соглашения о взаимном признании COVID-паспортов создана общая технологическая платформа, которая позволит упростить обмен информацией. Доработать детали и технические моменты стороны договорились в начале октября.

Помимо стран ЕС, соглашение позволит привитым от коронавируса израильтянам получить доступ к "зеленому сертификату" и в других государствах, которые будут подключены к платформе. В настоящий момент речь идет о Турции, Марокко и ряде других стран.

Взаимное признание COVID-паспортов позволит вакцинированным путешественника из Израиля посещать общественные места в странах ЕС. При этом каждое европейское государство может на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения, такие как обязательный карантин или необходимость предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзИзраильКоронавирусВакцинация