Израиль договорился с Moderna о вакцине от коронавируса для 3 млн населения

Министерство здравоохранения Израиля заказало у фармацевтической компании Moderna еще 4 млн доз вакцины от коронавируса. Изначально Израиль планировал закупить всего 2 млн доз вакцины Moderna.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Twitter.

Израиль решил утроить количество доз вакцины, которые компания Moderna будет поставлять стране в 2021 году. Этого количества доз вакцины хватит для 3 миллионов граждан Израиля.

"Мы видим свет в конце тоннеля. До этого времени нам нужно следовать правилам. Наша миссия - привезти вакцины. Ваша миссия - придерживаться правил. Если мы это сделаем, мы победим", - обратился Нетаньяху к гражданам страны.

Напомним, в конце ноября Израиль подписал контракт на поставку вакцины от коронавируса с компанией AstraZeneca. Израиль получит около 10 миллионов доз препарата.

До этого Израиль подписал контракт с компанией Pfizer. Компания продаст Израилю 8 млн доз вакцины, которых хватит для 4 млн граждан.